2025年8月20日、台湾メディアの民視新聞台は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来のポスターを悪用した詐欺の手口が明らかになったと報じた。同作が台湾で公開中だが、その特典として配布される限定ポスターが詐欺グループに悪用されている。台湾の新北市警察局によると、SNS・Threads（スレッズ）で「『鬼滅の刃』のポスター無料配布」との投稿を見たネットユーザーが投稿者に連絡したところ、相手は「ポスターは無料