¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð2¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡ËÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ò4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç¼Ú¶â7¤È¤·¤¿¡£½é²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÓÅÄ¤ò156¥­¥íÄ¾µå¤ÇÃæÈô¤ËÍÞ¤¨¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î¹¶·â¤â¤¢¤ê¡¢µå¿ô¾¯¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£5²ó1»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï¡¢Í§¿ù¤ò³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Æ£¸¶¤Ë¤Ï