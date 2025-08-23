2025年８月23日、６位のサンフレッチェ広島が味の素スタジアムで東京ヴェルディ戦に臨んだ。同20日のヴィッセル神戸戦（０−１で敗戦）から中２日での一戦、アウェーチームのスタメンは以下のとおりだった。システムは３−４−２−１で、GKは大迫敬介、３バックは塩谷司、荒木隼人、キム・ジュソン。ウイングバックが中野就斗、新井直人で、ボランチは中島洋太朗と田中聡、シャドーは中村草太とヴァレール・ジェルマン、CFは木