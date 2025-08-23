８月23日に開催されたJ１第27節で、17位の湘南ベルマーレが10位のファジアーノ岡山と敵地で対戦した。直近のリーグ戦10戦未勝利の湘南は、序盤から押し込まれるも、７分にチャンスを迎える。敵陣ボックス手前のやや右寄りでFKを獲得すると、松本大弥が鋭いキックで直接狙ったが、惜しくもゴール左に外れる。その後も劣勢の展開が続くなか、岡山に計10本のシュートを浴びながらも、粘り強い守備でなんとかゴールを許さず。一