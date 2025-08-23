将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで現在対局中だ。藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井の4年ぶりV2か、佐藤天彦九段（37）主将を務めるチーム天彦の初優勝か。第5局を終えた時点では、チーム天彦が3ー2と接戦を繰り広げている。最速・最強の座に就くのはどちらのチームか、今後の展開から目が離せ