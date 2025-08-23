2025年8月23日（土）から9月7日（日）まで、『創成川公園狸二条広場』にて『沖縄フェスビアガーデン2025in札幌』が開催中です。 画像：沖縄フェス2025札幌実行委員会 『沖縄フェス』は、沖縄と北海道の観光相互誘客の実現、そして沖縄文化を体験できることでまちづくりの活性化につながる企画として昨年から開催されており、昨年は約1万人が来場した人気のイベントです！ 今年は会場を『創成川公園狸二条広場』に移し、会