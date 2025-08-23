館内の大画面で決勝を放送したイオンモールが大熱狂第107回全国高校野球選手権は23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で決勝戦を行い、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で下し初優勝を決めた。地元沖縄は熱狂。企業の粋な計らいで提供されたパブリックビューイングの場から「揺れている」「みんな釘付けです」との声が上がった。沖縄本島中部の中頭郡北中城村にあるショッピングモール「イオンモール沖縄ライカム」では