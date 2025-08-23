沖縄尚学が初V第107回全国高校野球選手権は23日、決勝が甲子園球場で行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）に3-1で勝利。悲願の初優勝となった。決勝前から話題になっていた企業も祝福。粋な計らいが改めて喝采を浴びた。21日、沖縄尚学が準決勝で山梨学院を破った約2時間後。日本トランスオーシャン航空（JTA）が「沖縄尚学決勝進出を受け『現地で応援したい！』という関係者の熱い声に応え決勝戦が行われる8月23