集まりの差し入れや週末ストックに頼れるのが、【コストコ】の大容量スイーツ！ プリンや焼き菓子など、シェア前提のサイズ感で、楽しみ方も幅広いのが魅力です。今回は、ボウルごと映えるデザートから個包装の焼き菓子まで、みんなで取り分けやすい注目の品をご紹介します。 濃厚プリンをみんなで取り分け「キャラメルフラン」 最初にご紹介するのは、艶ッと美しい「キャラメルフラン」。「コストコ大好き」