猫が選ぶ5つの“眠る位置”別・信頼度とその理由 猫は「どこで眠るか」で飼い主さんとの距離感や信頼度を伝えています。ただの“寝心地”だけでなく、「もっと甘えたい」「ちょっと距離を置きたい」など、その時々の猫の心境がにじみ出るもの。 ここでは、猫が選ぶ代表的な“眠る位置”を5つに分けて、それぞれの気持ちや理由を解説します。 1. 飼い主のお腹や胸の上で眠る 飼い主の心臓の音や呼吸を感じながら眠るのは