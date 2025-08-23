´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤Ç8·î23Æü¸á¸å¡¢Í§¿Í¤ÈÀî¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿19ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Å®¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢»³¸©»ÔÉÙ±Ê¤ÎÉðµ·Àî¤Ç¡¢¡Ö10Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Å®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å®¤ì¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©°ÂÈ¬·´¤Ë½»¤à¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸(19)¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀî¤ØÍè¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ