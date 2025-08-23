タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ＭＥが２３日、都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ＭＥＴＨＥＭＯＶＩＥ−約束の歌−」公開記念舞台あいさつに登壇した。同作は２月１日に開催したさいたまスーパーアリーナでの６周年コンサート「≠ＭＥ６ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＣＯＮＣＥＲＴ」に密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。メンバー全員では初となる舞台あ