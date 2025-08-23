¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç10¹æ¥½¥í¡¢11¹æ¥½¥í¤È2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡£º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Î½Å½ý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢113Æü¤Ö¤êÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿Á°Æü22Æü¤ÎÆ±Àï¤«¤éº£µ¨½é¤Î2ÀïÏ¢È¯¡õº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç¤Þ¤¿¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³·è¾¡ÂÇ¡£²¬ËÜ¤Î3»î¹çÏ¢Â³VÂÇ¤Ï2023Ç¯6·î11Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é6·î14ÆüÀ¾ÉðÀï¡¢2