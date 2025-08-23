Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Âè5»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¹Ó°æÍ¥´õ¤¬°ËÆ£Ëã´õ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£¹Ó°æ¤Ï2018Ç¯10·î¤ËDDT¥×¥í¥ì¥¹¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ëµé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£Æ±28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿DDT¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î¡Ö½÷»Ò»þ´Öº¹¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ë»²Àï¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï2¿Í»Ä¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÆ£¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁÇ¼Á¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤ÀCyberFight¹âÌÚ»°»ÍÏº