フィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さんが２３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。元気過ぎるゆえの独特の生活習慣を明かした。今回は「何があっても絶好調アスリート！」と題し、スポーツ界きっての元気印アスリートが大集合。見れば元気になる自分やチームの盛り上げ方、理解不能な行動が紹介された。「フィギュア（現役）の時は元気さはなんの役にも立たなかったんですけど