ボートレース福岡の「男女Ｗ優勝戦ライジングゼファーフクオカ杯」は２３日、予選３日目が行われた。大久保佑香（２３＝埼玉）は８Ｒ、インから逃げを決めて今節２勝目をゲット。ただ「Ｓして外に張って迷惑をかけてしまった」と反省を口に。それでもここまで得点率７．５０で女子の４位につけるなど、奮闘ぶりが目立つ。「リングを替えて操作性は良かったし、トルク感も出てきた。伸びも全速で行ければ持つくらいはある」と