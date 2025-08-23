Æü´Ú¼óÇ¾¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¶¦Æ±¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¡¢1965Ç¯¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½°ÊÍèÃÛ¤«¤ì¤Æ¤­¤¿Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î´ðÈ×¤Ë´ð¤Å¤­¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤¿¡£