山口県警下関署と下関拘置支所（いずれも山口県下関市）が、地震による津波や大雨などの災害が起きた際に、被収容者を移送する協定を9月にも結ぶことが23日、分かった。同署は海の近くに位置する一方、拘置支所は高台にあることから、浸水に備え、被収容者を署の留置場から拘置支所に移す内容が柱。複数の関係者が明らかにした。法務省によると、警察署と拘置所が災害時の被収容者移送に関する協定を結ぶのは全国初。災害リス