¡Ø¤â¤¦£³Ç¯¡¢»º¸å¤¦¤Ä¡£¾Ã¤¨¤¿¤¤¾×Æ°¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÀÄÌø¤Á¤«/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Á¤Ï¤ë¡£Âç¤­¤Ê»Å»ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦»þ¤ËÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢º£¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Êºá°­´¶¤¬Æþ¤êº®¤¸¤êº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ£³Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â»º¸å¤¦¤Ä¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ËÉüµ¢¤Ç¤­¤Ê¤¤¾Ç¤ê¡¢°é»ù¤ÎÀµ²ò¤¬¸«Åö¤¿¤é