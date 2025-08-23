¡Ú24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ÛÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡üÀ¾ÆüËÜ¡¦²­ÆìÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï27¡îÁ°¸å¡¢ÆüÃæ¤ÏÂçºå¤Ç36¡î¤È11ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡üÅìÆüËÜÄ«¤«¤éÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÆâÎ¦¤ä»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ôÉì¡¢¹ÃÉÜ¡¢·§Ã«¤Ç38¡î¡¢Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ç37¡î¤ÈÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨