ソニー・ホンダモビリティが開発したEV「AFEELA（アフィーラ）」＝1月、米ラスベガス（共同）【ロサンゼルス共同】米カリフォルニア州新車ディーラー協会は22日、電気自動車（EV）の販売を巡り州法違反があるとして、ソニーグループとホンダの共同出資会社のソニー・ホンダモビリティや、ホンダ米国法人を相手取り、州の裁判所に提訴したと発表した。ウェブサイトを使ったディーラーを介さない直接販売を差し止めることなどを求