ソニー生命保険は2025年6月6〜16日、全国の中高校生を対象に「中高生が思い描く将来についての意識調査」をインターネットで実施。今回はその結果の中から、男子中学生の将来の夢やなりたい職業、そして調査開始年の2017年データとの比較結果などを紹介する。【10位までの全ランキング結果】男子中学生が将来なりたい職業ランキング、1位は？2025年の男子中学生のなりたい職業ランキングでは、1位「公務員」（16％）、2位「プロス