この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あころ🍓🐱🐹🐾from:rocca(@akorocca77162)さんの投稿です。懐かしいものを見たり、場所に訪れたりすると、ふと思い出に浸ることがありますよね。あころさんは、1人暮らしのアパートに帰る息子さんを送る途中、ポケモンイベントの近くを通りかかりました。母の思いに、じんと温かくなるはず。 小さかったわが子は、1