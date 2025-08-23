赤城乳業から大人気アイス「ミルクレア」に、週刊少年ジャンプの名作『ハイキュー!!』とのコラボパッケージが登場します。ベルギーチョコレート味と焦がしキャラメル味の2種類を、2025年9月22日(月)より数量限定で全国発売。パッケージには日向翔陽や影山飛雄をはじめ、人気キャラクターが描かれ、ファン必見のアイテムです。さらに豪華オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーン