◆明治安田生命J1リーグ第27節福岡0―0清水（23日・ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡がシーズン後半で早くも3度目となるスコアレスドローに終わった。9戦負けなしもこの間は3勝6分けで、またも勝ちきれなかった。4月の前回対戦はリーグ戦7戦負けなしでクラブ史上初の首位に立って臨んだが、1―3で完敗。今季最多失点を喫し、ここから勝利が遠のき順位を下げた。順位こそ違うものの、8戦負けなしで迎える今節も状況は似