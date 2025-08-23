アビスパ福岡は８月23日、J１第27節で清水エスパルスと対戦。０−０で引き分けた。後半の終盤には相手に退場者が出て、数的優位で戦えたが、最後までゴールが遠かった。試合後のフラッシュインタビューで、金明輝監督は「暑いなか、家族連れのたくさんのサポーターが来てくれて、必ず勝ちたかったと。悔しいですね。それだけです」と振り返る。白星を掴めなかったが、福岡はこれで９戦負けなし。もっとも、指揮官は「まった