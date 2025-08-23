石破首相は２３日、神奈川県横須賀市の米海軍基地に寄港中の英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を視察した。日本の首相が寄港中の英空母に乗艦するのは初めて。視察後、記者団に「日英の防衛協力はかつてないレベルに達している。寄港は、この地域の平和と安定に英国がコミット（関与）することを示すものだ」と強調した。首相は海上自衛隊横須賀基地で、事実上の空母として甲板が改修された護衛艦「かが」にも乗艦し