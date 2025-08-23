¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤ÇÍèÆü¤·¤¿À¾¥µ¥Ï¥é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤éTICAD°Ê³°¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À¾¥µ¥Ï¥éÂ¦¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤ÎÌÌ²ñ¤äµ­¼Ô²ñ¸«¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë