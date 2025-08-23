Image: NASA あんなこといいなできたらいいなが、もう目の前までやってきちゃいました。宇宙モノのSF映画を見ていると登場する、人をサポートしてくれるAI。そんな空想だったパートナーが、実際の宇宙で本格稼働するかもしれません。というのも、NASAとGoogle（グーグル）が、現在長期間の宇宙ミッションで宇宙飛行士をサポートするAI搭載の医療アシスタントの試験を共同で行なっているんで