¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡¢²­Æì¾°³Ø£³¡Ý£±ÆüÂç»°¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë²­Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¤ò·âÇË¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï²­ÆìÀª½é¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÍ¥¾¡¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²­Æì¾°³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢½÷°å¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÍ§Íø¿·¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª²­Æì¾°³ØÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö£±£¹£¹£¹Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÈæ²ÅÅê¼ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·