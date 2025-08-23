日米合同パトロールでごみを拾う英空母打撃群の乗組員ら＝２２日午後８時５０分ごろ、横須賀市本町横須賀に寄港中の英空母打撃群の乗組員らが２２日、繁華街「ドブ板通り」周辺での日米合同パトロールに初めて参加した。寄港地域との友好関係を深めるため、米海軍や海上自衛隊、市などの関係者とごみを拾いながら約１時間半歩いた。パトロールは同打撃群の英海軍から１５人、ノルウェー海軍から１３人が参加するなど計１２０人