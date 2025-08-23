リーガルリリーが、2021年から毎年実施している対バン企画＜cell,core＞を開催することを発表した。また、開催5周年を迎えると共に、2025年と2026年を跨いだ企画として、＜リーガルリリー 『cell,core 2025 to 2026』＞を行うことも発表された。本企画は、毎回リーガルリリー独自のこだわりを持ってゲストを招くイベントとなっているが、今回は2025年12月18日に大阪・心斎橋BIGCAT、2026年1月20日にZepp DiverCity(TOKYO)の東阪2カ