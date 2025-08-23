¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î23Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦Æ£°æ¤¬¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ÇºÇÃ»¤È¤Ê¤ë1²ó0/3¤ÇKO¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤Ï1»à¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤À¤¬¡¢3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é5Ï¢ÂÇ¡£2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÌµÇ°¤Î·ë²Ì¡£º£µ¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï2¾¡0ÇÔ¤È¹¥ÁêÀ­¤Ç¡¢CS¿Ê½Ð¤òÁè¤¦¤½¤Î3°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÃæ8Æü¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£