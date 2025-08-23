2026年でデビュー10周年を迎える歌手・羽山みずきが、8月23日に故郷の山形県鶴岡市の荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）大ホールにて＜羽山みずきデビュー10周年記念コンサート〜夢は今もめぐりて〜＞を行った。◆羽山みずき 画像羽山にとって鶴岡市での単独コンサートは初めてとなり、約1,000名の観客からは大きな歓声や拍手が起こった。今回のコンサートでは最新曲「みちのく純恋歌」などの持ち曲やカバー曲を含む24曲を熱唱。カ