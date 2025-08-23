男性６人組昭和歌謡＆ポップスグループ・ＭＡＴＳＵＲＩが２３日、東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子で、全国４都市１０公演を巡る初ツアーの最終日を迎えた。昼夜二公演で４０００人を動員し、自身最大動員を記録。スケールアップしたキャパシティーだけでなく、向上したパフォーマンス力をステージで見せつけた。メンバー３人が太鼓を打ち鳴らし、ツアー最後の“祭り”が開幕した。最終日は「お祭りマンボ」「勝手にしやがれ」な