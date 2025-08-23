[8.23 J2第27節](ヤマハ)※19:30開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 21 三浦龍輝DF 4 松原后DF 5 江崎巧朗DF 8 為田大貴DF 36 リカルド・グラッサMF 7 上原力也MF 16 グスタボ・シルバMF 18 井上潮音FW 20 佐藤凌我FW 39 角昂志郎FW 71 倍井謙控えGK 1 川島永嗣DF 3 森岡陸DF 38 川口尚紀DF 52 ヤン・ファンデンベルフMF 6 金子大毅MF 33 川合徳孟FW 9 渡邉りょうFW 11 マテウス・ペイショットFW 14 ポラ