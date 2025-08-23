JR西日本は石川県白山市の「白山総合車両所」一般公開を行います。北陸新幹線を身近に感じてもらうのがねらい。開催日時は2025年11月1日（土）午前10時から午後4時までで、午前・午後を3つの時間帯に分けた事前抽選制で参加者を募ります。北陸新幹線W7系も展示会場では車両所の仕事紹介や、ミニ新幹線の乗車体験、W7系新幹線の展示と先頭車両前での写真撮影が楽しめます。このほか、白山市と連携したイベントも予定されています。