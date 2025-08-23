この記事をまとめると ■長距離トラック輸送にフェリーを活用するモーダルシフトが注目されている ■モーダルシフトも視野にいれたフェリーの新造やダイヤの変更が行われている ■「商船三井さんふらわあ」はLNG燃料を使いCO2排出量削減も実現 トラックでの長距離移動をフェリーに置き換える「モーダルシフト」 2024年4月の働き方改革関連法の物流業界への本格適用により顕著化しているトラックドライバーの人手不足。この法律の