女子プロレス「スターダム」のシングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲＧＰ」は２３日の大田区総合体育館大会で優勝決定戦が行われ、?ブラックピーチ?渡辺桃（２５）が、ＡＺＭ（２２）との死闘を制し、初制覇を果たした。優勝者に贈られる赤い王冠とマントをかぶり「この渡辺桃が優勝だ！」と絶叫した渡辺の目には、うっすらと涙が浮かんでいるように見えた。８年連続９度目の出場となった渡辺は、勝ち点８でブルースターズＢブロ