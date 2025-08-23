¥æ¥ó¥«¡¼¤¬Â­Î¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï8·î23Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤·¤¿FW¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤¬¸åÈ¾6Ê¬¤ËÂ­Î¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀîºêÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾6Ê¬¡¢Á°Àþ¤ÇÀîºêDF¿À¶¶ÎÉÂÁ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËÂ­Î¢¤ò¾å¤²¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥æ¥ó¥«¡¼¤Î±¦Â­Î¢¤¬¿À¶¶¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£ÄÇÌîÂçÃÏ¼ç¿³¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥æ¥ó¥«¡¼¤Ë