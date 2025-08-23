「第６６回東京高円寺阿波おどり」（読売新聞東京本社など後援）が２３日、東京都杉並区のＪＲ高円寺駅周辺で開幕した。華やかな衣装を着た約５０００人の踊り手たちが「ヤットサー」という掛け声とともに商店街などを踊り歩き、会場を熱気に包んだ。１９５７年に始まり、東京の夏の風物詩として親しまれてきた。太鼓や笛の軽快なリズムに合わせ、踊り手たちが息の合った踊りを披露すると、沿道に詰めかけた観客から拍手や歓声