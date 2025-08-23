お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が２２日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）に出演し、６年前の「アンタッチャブル」電撃復活の舞台裏を明かす一幕があった。この日、「アンタッチャブル」柴田英嗣、「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」鎮西寿々歌らと東京・広尾の街を歩いた有田。柴田が２０１９年に有田が総合演出を務めるフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」で相方の山崎弘也