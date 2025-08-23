古畑奈和が、8月19日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 古畑奈和©光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志 SKE48卒業後、女優として活躍中の古畑奈和が「FLASH」に登場。9月15日より全国順次発売する2nd写真集から厳選カットを解禁している。 台湾で撮影された映画のような世界観を舞台に、美麗なランジェリー姿などを見せている。彼女にとっては、写真集初海外ロケとなった台湾での思い出について語っている。