秋元康氏プロデュースの6人組昭和歌謡グループ「MATSURI」が23日、東京・J：COMホール八王子で「MATSURI 1stコンサートツアー祭〜大千穐楽〜」を開催した。グループ初の全国ツアーの最終公演。1部と2部で計4000人を動員。ツアー10公演で9000人を動員し、各地でお祭り騒ぎを巻き起こしてきた。千秋楽のために用意されたセットで、はっぴを着た小野寺翼（31）、鈴木渉（33）、橋爪健二（32）の和太鼓演奏から幕開け。小野寺は