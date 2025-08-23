ちょっとしたこだわりアイテムは、グッとセンスあるおしゃれな着こなしに導くカギになるかも。【しまむら】には、手に取りやすい価格で気軽にコーデを格上げできそうな「上品トップス」が豊富に揃っています。素材やシルエットにさりげないアクセントが添えられ、大人コーデにマッチ。1枚で着てもレイヤードしてもキマりそうな、高見えトップスをチェックしてみて。 さりげない肌見せが上品 & おしゃれ