アイドルグループ「ゆめのうさぎ」メンバーでグラビアアイドル・木村夢叶（ゆめか＝19）が、8月18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ウエストほっそ！見事なカーブを描くボディライン 自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載。同時発売のデジタル写真集「ペットな彼女」の表紙も披露し「今回のデジタル写真集では、ペットみたいに甘えてきたりなゆめが見れます