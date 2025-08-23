8月22日、川栄李奈がInstagramを更新した。【写真】美肩チラ見せのノースリーブSHOTなども公開同日に自身初の写真集「youphoria」を発売した川栄。今回の投稿では、「29歳最後の日、そして30歳最初の日 いろんな私が詰まった最初で最後の写真集になっています。」「もうなんの悔いもない、幸せだ〜」とコメントし、ブラックのオフショルダードレスを着こなした姿や、美肩をチラ見せしたノースリーブSHOT、ケーキを手にした笑顔SHOT