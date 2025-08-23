フランス２部スタッド・ランスの日本代表ＭＦ中村敬斗が、トルコ１部ベシクタシュ入りで個人合意したと、同クラブ情報を主に扱うトルコのＳＮＳ系メディア「ＨａｂｅｒＫａｒｔａｌｉ」が報じた。中村はフランス２部脱出のため移籍を求めているが、それを許可しないクラブ側と対立しているとみられ、今季開幕からベンチ外が続く。そんな中、フランス紙「レキップ」は、ベシクタシュが中村の獲得で１５００万ユーロ（約２６億