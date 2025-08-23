1.過剰に洗う 散歩のあとに毎回洗っているという飼い主さんもいらっしゃるでしょうが、実はそれがさまざまなトラブルの原因になってしまう可能性があるのです。 犬の肉球はとてもデリケートです。頻繁に洗ったせいで必要な皮脂まで洗い流されてしまうと、肉球が乾燥してひび割れを起こす原因にもなりかねません。 汚れがひどくないなら濡れタオルで拭くだけにしておくのがおすすめ。拭いても汚れが気になる場合は犬用の