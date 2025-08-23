新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王座を保持する?太陽神?ことＳａｒｅｅｅ（２９）が、女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する小波（２９）を下し、初防衛に成功した。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」に初出場したＳａｒｅｅｅは、勝ち点１１でブルースターズＢブロックを１位で突破。準々決勝（２０日、後楽園）に進んだが、渡辺桃に敗れて初制覇を逃した。その試合後に開幕戦（７月２７